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Рамос хочет пригласить легендарную рок-группу для выступления на своей свадьбе

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Серхио Рамос активно занимается подготовкой к свадьбе.
Пилар Рубио и Серхио Рамос
Пилар Рубио и Серхио Рамос
instagram.com/sergioramos/

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос готовится к свадьбе с телеведущей Пилар Рубио, которая родила футболисту троих детей.

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Церемония бракосочетания назначена на 15 июля 2019-го года и она пройдет на ферме 32-летнего испанца. По информации AS, будущие супруги ведут переговоры с двумя легендарными рок-группами: Aerosmith и AC/DC, чтобы одна из них выступила на мероприятии.

Источник отмечает, что более вероятным является выступление Aerosmith на свадьбе Рамоса.

Напомним, защитник Реала Серхио Рамос сделал предложение Пилар Рубио летом 2018-го года.

Ранее сообщалось, что легенда Ливерпуля сыграет свадьбу с моделью, которая моложе его на 22 года.

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Теги: Серхио Рамос, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, свадьба
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