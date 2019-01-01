Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зидан хочет продать Бэйла в ближайшее время - СМИ

Комментариев: 0
Наставник Реала готов избавиться от валлийского футболиста.
Зинедин Зидан и Гарет Бэйл
Зинедин Зидан и Гарет Бэйл
Getty Images

Полузащитник Реала Гарет Бэйл может сменить клубную прописку ближайшим летом.

Читай также: Зидан - десятый тренер в истории Реала, который во второй раз возглавил клуб

Как сообщает AS, в продаже 29-летнего валлийца лично заинтересован главный тренер Королевского клуба Зинедин Зидан. Однако трансфер Бэйла может стать для “сливочных“ непростым делом из-за его высоких финансовых аппетитов.

Стоит сказать, что у Бэйла тяжелый период в Реале - он едва не получил дисквалификацию на длительный срок за то, что отпраздновал гол неприличным жестом. После этого появились слухи о его конфликте с командой, которые он подтвердил своим отказом праздновать гол, отмахнувшись от Лукаса Васкеса.

Позже Бэйл выразил недовольство высказываниями своих товарищей по команде о нем, а потом валлийца освистали фанаты Реала во время Эль-Класико.

В текущем сезоне Бэйл провел 34 матча за Реал, в которых забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл отказался поддержать Реал, покинув стадион до окончания матча с Барселоной.

Поделись:
Теги: Гарет Бэйл, Зинедин Зидан, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь