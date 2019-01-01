Зидан хочет продать Бэйла в ближайшее время - СМИ

Наставник Реала готов избавиться от валлийского футболиста.

Полузащитник Реала Гарет Бэйл может сменить клубную прописку ближайшим летом.

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Как сообщает AS, в продаже 29-летнего валлийца лично заинтересован главный тренер Королевского клуба Зинедин Зидан. Однако трансфер Бэйла может стать для “сливочных“ непростым делом из-за его высоких финансовых аппетитов.

Стоит сказать, что у Бэйла тяжелый период в Реале - он едва не получил дисквалификацию на длительный срок за то, что отпраздновал гол неприличным жестом. После этого появились слухи о его конфликте с командой, которые он подтвердил своим отказом праздновать гол, отмахнувшись от Лукаса Васкеса.

Позже Бэйл выразил недовольство высказываниями своих товарищей по команде о нем, а потом валлийца освистали фанаты Реала во время Эль-Класико.

В текущем сезоне Бэйл провел 34 матча за Реал, в которых забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл отказался поддержать Реал, покинув стадион до окончания матча с Барселоной.