Зидан провел первую тренировку после возвращения в Реал

Новый главный тренер Реала приступил к своей работе с командой.

Французский специалист Зинедин Зидан, который недавно вновь возглавил Реал, провел первую тренировку с командой после своего возвращения. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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“Сливочные“ сейчас готовятся к матчу 28-го тура чемпионата Испании против Сельты, который состоится 16-го марта на Сантьяго Бернабеу.

Зинедин Зидан с игроками Реала realmadrid.com

Перед началом занятия Зидан пообщался с командой, которая внимательно выслушала наставления тренера.

Зинедин Зидан наблюдает за Серхио Рамосом realmadrid.com

Участие в тренировке не принимали Лукас Васкес, Дани Карвахаль, Маркос Льоренте и Винисиус.

Карим Бензема и Зинедин Зидан realmadrid.com

Зинедин Зидан realmadrid.com

Зинедин Зидан с игроками Реала realmadrid.com

Ранее сообщалось, что Реалу пришлось удовлетворить шесть требований Зинедина Зидана, чтобы он вернулся в команду. Также стало известно, сколько француз будет зарабатывать в Мадриде.