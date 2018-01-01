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Зидан провел первую тренировку после возвращения в Реал

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Новый главный тренер Реала приступил к своей работе с командой.
Зинедин Зидан провел первую тренировку в Реале
Зинедин Зидан провел первую тренировку в Реале
realmadrid.com

Французский специалист Зинедин Зидан, который недавно вновь возглавил Реал, провел первую тренировку с командой после своего возвращения. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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“Сливочные“ сейчас готовятся к матчу 28-го тура чемпионата Испании против Сельты, который состоится 16-го марта на Сантьяго Бернабеу.

Зинедин Зидан с игроками Реала
Зинедин Зидан с игроками Реала
realmadrid.com

Перед началом занятия Зидан пообщался с командой, которая внимательно выслушала наставления тренера.

Зинедин Зидан наблюдает за Серхио Рамосом
Зинедин Зидан наблюдает за Серхио Рамосом
realmadrid.com

Участие в тренировке не принимали Лукас Васкес, Дани Карвахаль, Маркос Льоренте и Винисиус.

Карим Бензема и Зинедин Зидан
Карим Бензема и Зинедин Зидан
realmadrid.com

Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
realmadrid.com

Зинедин Зидан с игроками Реала
Зинедин Зидан с игроками Реала
realmadrid.com

Ранее сообщалось, что Реалу пришлось удовлетворить шесть требований Зинедина Зидана, чтобы он вернулся в команду. Также стало известно, сколько француз будет зарабатывать в Мадриде.

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Теги: Зинедин Зидан, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, тренировка, фото
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