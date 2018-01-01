Зидан провел первую тренировку после возвращения в Реал
Новый главный тренер Реала приступил к своей работе с командой.
Французский специалист Зинедин Зидан, который недавно вновь возглавил Реал, провел первую тренировку с командой после своего возвращения. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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“Сливочные“ сейчас готовятся к матчу 28-го тура чемпионата Испании против Сельты, который состоится 16-го марта на Сантьяго Бернабеу.
Перед началом занятия Зидан пообщался с командой, которая внимательно выслушала наставления тренера.
Участие в тренировке не принимали Лукас Васкес, Дани Карвахаль, Маркос Льоренте и Винисиус.
Ранее сообщалось, что Реалу пришлось удовлетворить шесть требований Зинедина Зидана, чтобы он вернулся в команду. Также стало известно, сколько француз будет зарабатывать в Мадриде.
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