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Стала известна зарплата Зидана в Реале

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Испанские журналисты огласили финансовые условия контракта Зинедина Зидана с мадридским клубом.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Стали известны финансовые детали контракта Реала с Зинедином Зиданом, который вновь стал главным тренером команды.

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По информации El Confidential, 46-летний специалист будет получать 12 миллионов евро в год. Кроме того, соглашение предусматривает различные бонусы. Также источник отмечает, что оклад француза будет постепенно увеличиваться вплоть до завершения контракта в 2022-м году.

Отметим, что Зидан покинул Реал 31-го мая 2018-го года. На тот момент его зарплата составляла 7,5 миллионов евро в гол плюс бонусы. А в 2016-м году, когда француз только пришел в команду, его оклад составлял 2,5 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что во время переговоров о контракте Зинедин Зидан выдвинул Реалу шесть требований.

Напомним, французский специалист стал десятым тренером в истории Реала, который во второй раз возглавил команду.

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Теги: Зинедин Зидан, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, контракт, зарплата
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