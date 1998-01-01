Касильяс ярким сравнением поздравил Зидана с возвращением в Реал

Легенда мадридского клуба сравнил возвращение Зинедина Зидана с популярным в прошлом фильмом "Назад в будущее 2".

Голкипер Порту Икер Касильяс прокомментировал громкое возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера мадридского Реал.

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"Всегда считал, что "Назад в будущее 2" - лучшая вторая часть в мировом кинематографе, однако теперь понял, что лучшей второй частью является возвращение Зидана в Реал. Удачи", - написал вратарь в Twitter.

Pensaba toda la vida que REGRESO AL FUTURO II era la mejor segunda parte de una película del mundo mundial pero no, me equivoqué!! La mejor segunda parte es el regreso de Zidane al Real Madrid, otra vez!! Suerte 🍀!! pic.twitter.com/7FJHPO4xcz — Iker Casillas (@IkerCasillas) 11 марта 2019 г.

Отметим, что Касильяс - легенда Реала. Он 8 лет выступал в молодежных клубах "сливочных", а в 1998-м году дебютировал в первой команде, и выступал в Королевском клубе до 2015-го года. За это время он сыграл 725 матчей и выиграл 18 различных трофеев.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан стал десятым тренером в истории Реала, который во второй раз возглавил команду.