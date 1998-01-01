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Касильяс ярким сравнением поздравил Зидана с возвращением в Реал

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Легенда мадридского клуба сравнил возвращение Зинедина Зидана с популярным в прошлом фильмом "Назад в будущее 2".
Икер Касильяс
Икер Касильяс
Getty Images

Голкипер Порту Икер Касильяс прокомментировал громкое возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера мадридского Реал.

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"Всегда считал, что "Назад в будущее 2" - лучшая вторая часть в мировом кинематографе, однако теперь понял, что лучшей второй частью является возвращение Зидана в Реал. Удачи", - написал вратарь в Twitter.

Отметим, что Касильяс - легенда Реала. Он 8 лет выступал в молодежных клубах "сливочных", а в 1998-м году дебютировал в первой команде, и выступал в Королевском клубе до 2015-го года. За это время он сыграл 725 матчей и выиграл 18 различных трофеев.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан стал десятым тренером в истории Реала, который во второй раз возглавил команду.

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Теги: Икер Касильяс, Зинедин Зидан, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, прикол, Twitter
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