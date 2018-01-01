Стали известны шесть требований Зидана, которые он выдвинул Реалу

Только при условии выполнения всех этих требований француз согласился вернуться в мадридский клуб.

Накануне Зинедин Зидан вновь стал главным тренером мадридского Реала.

Читай также: Возвращение Зидана заставило Марсело передумать уходить в Ювентус - СМИ

Как сообщает Marca, во время переговоров француз поставил президенту "сливочных" ряд требований и лишь при условии их выполнения согласился вернуться в команду. Испанские журналисты сумели выяснить пункты, которые озвучил Зидан.

Требования Зидана:

1. Тренер получает полный контроль над командой;

2. Француз получает право продавать игроков, которые ему не нужны;

3. Марсело и Иско не продаются;

4. Реал не будет покупать Неймара;

5. В команду не вернется Хамес Родригес;

6. Реал попытается купить у ПСЖ Мбаппе.

Напомним, Зинедин уже возглавлял Реал с 2016 по 2018 год. Он трижды выиграл с клубом Лигу чемпионов, дважды – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, по одному разу – чемпионат и Суперкубок Испании. Француз стал десятым тренером в истории Реала, который во второй раз встал у руля клуба.

Ранее сообщалось, что после прихода Зинедина Зидана украинский голкипер Андрей Лунин не сможет стать третьим вратарем Реала.