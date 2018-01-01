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Лунин не станет третьим голкипером Реала после прихода Зидана - Marca

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Француз позволит своему сыну стать третьим вратарем в Реале.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
instagram.com/lunin_andrey/

Новый главный тренер Реала Зинедин Зидан собирается сделать своего сына Люку Зидана третьим голкипером команды.

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По информации Marca, француз предпочтет собственного сына украинскому вратарю Андрею Лунину. Также источник отмечает, что Тибо Куртуа и Кейлор Навас будут бороться за звание основного голкипера.

Напомним, мадридский Реал объявил о подписании Андрея Лунина в середине лета 2018-го года. После этого "сливочные" отправили украинца в аренду в Леганес, где он провел всего 364 минуты в пяти матчах.

Люка Зидан в нынешнем сезоне выступает за Кастилью, где провел 21 матч (5 сухих) и пропустил 30 голов.

Ранее сообщалось, что голкипер Леганеса Андрей Лунин попал в символическую сборную 27-го тура Ла Лиги по версии Marca.

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Теги: Андрей Лунин, Зинедин Зидан, Люка Зидан, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, футбол, Ла Лига
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