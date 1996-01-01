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Зидан - десятый тренер в истории Реала, который во второй раз возглавил клуб

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Однако далеко не все специалисты сумели достичь хороших результатов после своего повторного возвращения.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Француз Зинедин Зидан вернулся на должность главного тренера мадридского Реала и стал 10-м наставником, который во второй раз возглавил мадридский клуб.

На данный момент Зидан является самым успешным тренером, который вернулся в клуб - в первый раз француз выиграл 9 титулов со “сливочными“.

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А вот Мигель Муньос, Луис Моловни и Висенте дель Боске, наоборот, не имели особого успеха в свои первые попытки, однако много выиграли после повторного возвращения. К сожалению, остальные наставники, которые выигрывали трофеи в свой первый раз на посту тренера Реала, во второй раз провалились.

Хасинто Кинкосес 1945-1946 (1 титул) - 1947-1948 (0)
Бальтасар Альбениз 1946-1947 (0) - 1950-1951 (1)
Мигель Муньос 1959 (0) - 1960-1974 (14)
Луис Моловни 1974 (1) - 1977-1979, 1982, 1985-1986 (6)
Альфредо Ди Стефано 1982-1984 (1) - 1990-1991 (1)
Лео Бенхаккер 1986-1989 (4) – 1992 (0)
Джон Тошак 1989-1990 (1) – 1999 (0)
Висенте дель Боске 1994 (0) - 1996, 1999-2003 (7)
Фабио Капелло 1996-1997 (1) - 2006-2007 (1)
Зинедин Зидан 2016-2018 (9) -

Ранее Зинедин Зидан отметил, что не смог отказать президенту Реала Флорентино Пересу.

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Теги: Зинедин Зидан, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры
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