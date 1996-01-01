Зидан - десятый тренер в истории Реала, который во второй раз возглавил клуб

Однако далеко не все специалисты сумели достичь хороших результатов после своего повторного возвращения.

Француз Зинедин Зидан вернулся на должность главного тренера мадридского Реала и стал 10-м наставником, который во второй раз возглавил мадридский клуб.

На данный момент Зидан является самым успешным тренером, который вернулся в клуб - в первый раз француз выиграл 9 титулов со “сливочными“.

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А вот Мигель Муньос, Луис Моловни и Висенте дель Боске, наоборот, не имели особого успеха в свои первые попытки, однако много выиграли после повторного возвращения. К сожалению, остальные наставники, которые выигрывали трофеи в свой первый раз на посту тренера Реала, во второй раз провалились.

Хасинто Кинкосес 1945-1946 (1 титул) - 1947-1948 (0)

Бальтасар Альбениз 1946-1947 (0) - 1950-1951 (1)

Мигель Муньос 1959 (0) - 1960-1974 (14)

Луис Моловни 1974 (1) - 1977-1979, 1982, 1985-1986 (6)

Альфредо Ди Стефано 1982-1984 (1) - 1990-1991 (1)

Лео Бенхаккер 1986-1989 (4) – 1992 (0)

Джон Тошак 1989-1990 (1) – 1999 (0)

Висенте дель Боске 1994 (0) - 1996, 1999-2003 (7)

Фабио Капелло 1996-1997 (1) - 2006-2007 (1)

Зинедин Зидан 2016-2018 (9) -

Ранее Зинедин Зидан отметил, что не смог отказать президенту Реала Флорентино Пересу.