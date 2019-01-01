Возвращение Зидана заставило Марсело передумать уходить в Ювентус - СМИ
Защитник Реала Марсело больше не хочет покидать мадридский клуб и собирается вернуть себе место в основном составе команды.
По информации A BOLA Brasil, бразильца очень обрадовало возвращение в команду наставника Зинедина Зидана, и теперь его не интересует возможность трансфера в Ювентус.
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Источник отмечает, что одним из условий возвращения француза на пост главного тренера, которое он поставил Флорентино Пересу, было сохранение защитника в команде. Зидан хочет лично встретиться с Марсело, чтобы обсудить их дальнейшие совместные действия.
Напомним, Марсело потерял место в основном составе команды под руководством Сантьяго Солари. После последних неудач Реала появилась информация о переходе бразильца в туринский Ювентус.
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