Зидан: Я не мог отказать Пересу

Француз признался, что счастлив вернуться домой.

Зинедин Зидан поделился своими эмоциями от своего возвращения на пост главного тренера мадридского Реала.

“Это особенный день для меня. Я счастлив вернуться домой. Сейчас мне нечего сказать, кроме того, что я рад находиться здесь. Я пришел, чтобы вернуть клуб на его законное место. Единственное мое желание - завтра же приступить к работе.

Это огромная ответственность. Я просто еще один член команды. И я не забыл, чего мы добились. Но также не забыл и того, что мы делали плохо.

Я вернулся, поскольку президент Перес позвонил мне и я не мог сказать ему нет“, - приводит слова французского специалиста издание AS.

Напомним, Зидан уже возглавлял Реал с 2016 по 2018 год. Он трижды выиграл с клубом Лигу чемпионов, дважды - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, по одному разу - чемпионат и Суперкубок Испании.

Ранее стало известно, кто является приоритетной трансферной целью Зидана.