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Зидан: Я не мог отказать Пересу

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Француз признался, что счастлив вернуться домой.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Зинедин Зидан поделился своими эмоциями от своего возвращения на пост главного тренера мадридского Реала. 

“Это особенный день для меня. Я счастлив вернуться домой. Сейчас мне нечего сказать, кроме того, что я рад находиться здесь. Я пришел, чтобы вернуть клуб на его законное место. Единственное мое желание - завтра же приступить к работе.

Это огромная ответственность. Я просто еще один член команды. И я не забыл, чего мы добились. Но также не забыл и того, что мы делали плохо.

Я вернулся, поскольку президент Перес позвонил мне и я не мог сказать ему нет“, - приводит слова французского специалиста издание AS.

Напомним, Зидан уже возглавлял Реал с 2016 по 2018 год. Он трижды выиграл с клубом Лигу чемпионов, дважды - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, по одному разу - чемпионат и Суперкубок Испании. 

Ранее стало известно, кто является приоритетной трансферной целью Зидана.

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Теги: футбол, Зинедин Зидан, Реал
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Источник: as.com

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