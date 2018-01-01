Канте является приоритетной целью Зидана - источник
Главный тренер "сливочных" хочет подписать французского футболиста.
Новый главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан хочет видеть в своей команде полузащитника Челси Н'Голо Канте, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира на своей странице в Twitter.
Отметим, что недавно Челси получил от ФИФА трансферный бан, поэтому осуществить эту сделку будет крайне непросто из-за того, что лондонский клуб не сможет купить французу замену.
В этом сезоне Канте принял участие в 29 матчах АПЛ, в которых стал автором трех забитых мячей, а также отметился четырьмя результативными передачами.
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