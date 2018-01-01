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Канте является приоритетной целью Зидана - источник

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Главный тренер "сливочных" хочет подписать французского футболиста.
Н'Голо Канте
Н'Голо Канте
Getty Images

Новый главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан хочет видеть в своей команде полузащитника Челси Н'Голо Канте, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира на своей странице в Twitter.

Отметим, что недавно Челси получил от ФИФА трансферный бан, поэтому осуществить эту сделку будет крайне непросто из-за того, что лондонский клуб не сможет купить французу замену.

В этом сезоне Канте принял участие в 29 матчах АПЛ, в которых стал автором трех забитых мячей, а также отметился четырьмя результативными передачами.

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Теги: футбол, Зинедин Зидан, Н'Голо Канте, Реал, Челси
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Источник: twitter.com

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