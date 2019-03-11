Официально: Зидан вернулся в Реал

Сантьяго Солари ушел в отставку.

Зинедин Зидан стал новым главным тренером мадридского Реала, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Отмечается, что французский специалист подписал контракт до лета 2022 года.

Таким образом, Сантьяго Солари был отправлен в отставку. Он возглавлял мадридский клуб с конца октября 2018 года, сменив Хулена Лопетеги.

Зидан уже был тренером Реала с 2016 по 2018 год. Француз трижды выиграл с клубом Лигу чемпионов, дважды - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, по одному разу - чемпионат и Суперкубок Испании.