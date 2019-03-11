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Официально: Зидан вернулся в Реал

Комментариев: 1
Сантьяго Солари ушел в отставку.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Зинедин Зидан стал новым главным тренером мадридского Реала, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Отмечается, что французский специалист подписал контракт до лета 2022 года.

Таким образом, Сантьяго Солари был отправлен в отставку. Он возглавлял мадридский клуб с конца октября 2018 года, сменив Хулена Лопетеги.

Зидан уже был тренером Реала с 2016 по 2018 год. Француз трижды выиграл с клубом Лигу чемпионов, дважды - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, по одному разу - чемпионат и Суперкубок Испании. 

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Теги: футбол, Зинедин Зидан, Сантьяго Солари, Реал Мадрид
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Источник: twitter.com

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  11.03.2019, 20:44
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гость
Пропал клуб окончательно.Всплеск вначале,конечно, будет,а потом клуб станет середняком.Это 100%.Тренеры типа Зидана могут руководить клубами на пике игровой формы игроков и звёздного состава,когда команде и тренера не надо))А вот вытаскивать их из дерьма-тут великим тренером быть надо.
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