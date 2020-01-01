Рамос: Все происходящее в последнее время - катастрофа

Капитан мадридского Реала ответил на вопросы фанатов на своей страничке в Twitter.

Защитник Реала Серхио Рамос на своей страничке в Twitter ответил на вопросы своих фанатов, а также назвал текущий сезон - катастрофой.

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“Все происходящее в последнее время - катастрофа. Я этого не скрываю. Ответственность за это несут игроки, и я, как капитан, - больше всех. Поэтому я готов ответить на ваши вопросы открыто.

Желтая карточка с Аяксом была неправильной, это была моя ошибка, признаю на все 200%. Конфликт с Пересом? Это обсуждается только в раздевалке. Проблем у нас нет, нас интересует только Реал.

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Стычка с Марсело? Мы уже с ним все обсудили на тренировке. Это работа, и напряжение присутствует. Но это просто наша повседневная жизнь. Марсело мне как брат“, - написал Рамос.

Напомним, капитан Реала Серхио Рамос не принимал участия в ответном матче против Аякса из-за дисквалификации.

В первом матче с амстердамским клубом при счете 2:1 в пользу “сливочных“ Рамос специально заработал желтую карточку, чтобы “обнулиться“ перед поединками 1/4 финала. За умышленность своего действия УЕФА наказал футболиста двумя матчами дисквалификации.

В ответном матче Реал потерпел сенсационное поражение от Аякса со счетом 4:1 и покинул еврокубковый турнир. Многие фанаты в Сети назвали поражение Реала закономерным наказанием за поступок Рамоса.

Ранее сообщалось, что Серхио Рамос во время матча с Аяксом снимал фильм о себе в VIP-ложе Сантьяго Бернабеу.