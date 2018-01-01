Лунин попал в символическую сборную 27-го тура чемпионата Испании по версии Marca

Известное испанского издание оценило игру украинского вратаря.

Авторитетное испанское издание Marca опубликовало список футболистов, которые попали в символическую сборную 27-го тура Ла Лиги.

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Место голкипера в символической сборной занял украинский вратарь Леганеса Андрей Лунин

Сборная 27-го тура чемпионата Испании выглядит следующим образом:

Вратарь: Лунин (Леганес);

Защитники: Коста (Вильярреал), Хименес (Атлетико), Пике (Барселона), Альба (Барселона);

Полузащитники: Гранеро (Эспаньол), Ферран (Валенсия), Инуи (Алавес), Рауль Гарсия (Атлетик);

Нападающие: Мата (Хетафе), Бен Йеддер (Севилья).

Напомним, Андрей Лунин попал в стартовый состав Леганеса на матч 27-го тура Ла Лиги против Атлетико. Команда украинца проиграла, однако он отметился отбитым пенальти.