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Рамос и Марсело поссорились во время тренировки Реала - Marca

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Капитан "сливочных" был недоволен поведением бразильца на тренировке.
Серхио Рамос и Марсело на тренировке
Серхио Рамос и Марсело на тренировке
Getty Images

Между защитниками мадридского Реала Серхио Рамосом и Марсело произошел конфликт во время утренней тренировки команды.

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По информации Marca, во время занятия игроки играли за разные команды и Рамосу не понравилось, как бразилец праздновал победу “своих“. Испанец упрекнул Марсело, но тот ответил, что всегда себя так ведет. Между футболистами завязалась словесная перепалка, которая продолжалась несколько минут.

Источник отмечает, что в итоге Рамос и Марсело все же пришли к примирению, однако для этого потребовалось вмешательство еще нескольких игроков.

Отметим, что Реал на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 51 очко и отставая от лидирующей Барселоны на 12 пунктов.

Ранее сообщалось, что капитан Реала Серхио Рамос поссорился с президентом клуба Флорентино Пересом сразу после матча с Аяксом в ЛЧ. Стороны провели встречу за закрытыми дверями, где обсудили сложившуюся ситуацию.

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Теги: Марсело, Серхио Рамос, чемпионат Испании по футболу, Реал, Реал Мадрид, Ла Лига, футбол, вне игры, конфликт
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