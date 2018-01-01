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Солари рассказал, почему Иско получает мало игрового времени

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Тренер Реала намекнул, что испанец находится в плохой игровой форме.
Иско
Иско
Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Сантьяго Солари объяснил, почему у полузащитника команды Иско мало игровой практики в нынешнем сезоне. 

"Вопросы команды предпочитаю решать внутри клуба. Во-первых, для того, чтобы регулярно играть, необходимо быть в соответствующей физической форме, а во-вторых, нужно ее поддерживать", - приводит слова Солари Goal.com.

Напомним, что в текущем сезоне чемпионата Испании 26-летний Иско провел в составе Реала 16 матчей, стал автором одного забитого мяча и двух результативных передач. 

Отметим, что Иско переживает непростой период в мадридском Реале. Футболист редко попадает в стартовый состав и конфликтует с тренером.

Ранее сообщалось, что Иско отказался ехать в автобусе вместе с Реалом на матч с Аяксом в ЛЧ.

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Теги: Иско, футбол, Реал, Сантьяго Солари
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