Фанаты Барселоны освистали Коутиньо

Болельщики выразили недовольство игровой формой бразильца.

Во время матча 27-го тура Ла Лиги между Барселоной и Райо Вальекано (3:1) болельщики каталонцев освистали одного из игроков клуба. Об этом сообщает Daily Mail.

На 80-й минуте поединка полузащитник "сине-гранатовых" Коутиньо был заменен хорватским хавбеком Иваном Ракитичем. Во время замены фанаты освистали бразильца, покидавшего поле. Источник утверждает, что болельщики недовольны игровой формой бразильца в последних матчах.

Напомним, Коутиньо стал рекордным приобретением Барселоны, когда в январе 2018 года каталонцы заплатили Ливерпулю за игрока 135 млн евро.

В нынешнем сезоне Коутиньо забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач в 38 играх за Барселону.

Ранее сообщалось, что в услугах бразильского хавбека заинтересован ПСЖ.