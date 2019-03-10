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Фанаты Барселоны освистали Коутиньо

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Болельщики выразили недовольство игровой формой бразильца.
Коутиньо
Коутиньо
Getty Images

Во время матча 27-го тура Ла Лиги между Барселоной и Райо Вальекано (3:1) болельщики каталонцев освистали одного из игроков клуба. Об этом сообщает Daily Mail.

На 80-й минуте поединка полузащитник "сине-гранатовых" Коутиньо был заменен хорватским хавбеком Иваном Ракитичем. Во время замены фанаты освистали бразильца, покидавшего поле. Источник утверждает, что болельщики недовольны игровой формой бразильца в последних матчах.

Напомним, Коутиньо стал рекордным приобретением Барселоны, когда в январе 2018 года каталонцы заплатили Ливерпулю за игрока 135 млн евро.

В нынешнем сезоне Коутиньо забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач в 38 играх за Барселону.

Ранее сообщалось, что в услугах бразильского хавбека заинтересован ПСЖ.

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Теги: Коутиньо, футбол, Барселона, Испания
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  10.03.2019, 10:54
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гость
Повертайся назад в Ліверпуль. При такому складі команди можна брати ЛЧ
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