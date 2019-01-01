Пеллегрино: Наш основной вратарь – Куэльяр. Он заслуживает того, чтобы продолжить играть в стартовом составе

Тренер не станет давать шансов украинскому вратарю.

Главный тренер Леганеса Маурисио Пеллегрино прокомментировал игру Андрея Лунина в матче 27 тура Ла Лиги против мадридского Атлетико.

"Это был равный матч. Не было ощущения, что Атлетико доминировал и сделал для победы больше чем мы. Игра в нападении решает все. Мы много сделали для ничьей, однако нам не хватило точности, чтобы забить гол.

Вратари сегодня редко вступали в игру. Лунин был успешным в эпизоде ​​с пенальти. Жаль, что Сауль успел к мячу быстрее, чем наши игроки.

Пока рано говорить, что случится на следующей неделе. Наш основной вратарь - Куэльяр. Он заслуживает того, чтобы продолжить играть в стартовом составе", - сказал Пеллегрино.