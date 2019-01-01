Атлетико обыграл Леганес, Лунин отразил пенальти

Это второй отбитый 11-ти метровый украинцем в сезоне.

В 27-м туре испанской Ла Лиги состоялся матч между мадридским Атлетико и Леганесом.

В старте у Леганеса вышли сразу двое украинцев - защитник Василий Кравец и вратарь Андрей Лунин.

На 50-й минуте главный арбитр встречи поставил пенальти в ворота Леганеса, который исполнял Сауль. Испанец пробил в правый нижний угол, но Лунил сыграл выше всяческих похвал и взял удар. К сожалению, тот же Сауль оказался первым на добивании и отправил “круглого“ в сетку ворот.

Лунин уже отбивал пенальти в матче против Райо Вальекано в Кубке Испании.

Атлетико – Леганес 1:0

Гол: Сауль, 59.

Атлетико: Облак — Арьяс, Савич, Хименес, Солано (Сауль, 46) - Парти, Родри Эрнандес, Витоло, Корреа — Гризманн (Лемар, 46), Калинич (Хуанфран, 73).

Леганес: Лунин — Ньом (Хосе Арнаис, 76), Рейес, Омеруо, Тарин, Кравец - Эрасо (Каррильо, 71), Перес, Микель Весга — Брэйтуэйт (Эль-Жар, 71), Эн-Несири.

Предупреждения: Хименес, Лемар — Брэйтуэйт, Перес.