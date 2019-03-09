Ювентус попытается купить Рамоса, если Моуринью вернется в Реал

Серхио Рамос расстался с Жозе Моуринью не в очень теплых отношениях.

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос может покинуть стан "сливочных" в случае, если его возглавит Жозе Моуринью.

Испанец не в восторге от такой перспективы, поскольку, остался не в лучших отношениях с португальцем после его работы в Реале. А в сочетании с недавним конфликтом Рамоса с президентом клуба Флорентином Пересом, то предложение попрощаться с командой может заинтересовать футболиста.

Как сообщает AS, за этой ситуацией пристально наблюдает руководство Ювентуса и в случае назначения Моуринью попробует заполучить Рамоса.

Ранее сообщалось, что Ювентус согласовал контракт с одноклубником Рамоса Марсело.