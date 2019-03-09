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Солари опоздал на полтора часа на пресс-конференцию перед матчем Ла Лиги

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Главный тренер Реала существенно опоздал на предматчевую пресс-конференцию.
Сантьяго Солари
Сантьяго Солари
Getty Images

Главный тренер Реала Сантьяго Солари в преддверии матча 27-го тура чемпионата Испании против Вальядолида должен был пообщаться с журналистами.

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Однако, как сообщил репортер Дермот Корриган на своей страничке в Twitter, специалист опоздал на целых 80 минут. Когда Солари все же явился на пресс-конференцию, то про свое опоздание лишь сказал: “Тысяча извинений“.

Отметим, что на фоне последних неудач “сливочных“ в Ла Лиге, Кубке Испании и Лиге чемпионов появились слухи о скором увольнении Солари и назначении на эту должность Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что некоторые руководители Реала пытаются уговорить президента клуба нанять главного тренера сборной Германии Йоахима Лева.

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Теги: Сантьяго Солари, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, футбол, вне игры, пресс-конференция
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