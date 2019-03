Солари опоздал на полтора часа на пресс-конференцию перед матчем Ла Лиги

Главный тренер Реала Сантьяго Солари в преддверии матча 27-го тура чемпионата Испании против Вальядолида должен был пообщаться с журналистами.

Однако, как сообщил репортер Дермот Корриган на своей страничке в Twitter, специалист опоздал на целых 80 минут. Когда Солари все же явился на пресс-конференцию, то про свое опоздание лишь сказал: “Тысяча извинений“.

Solari is out now “A thousand apologies“ he says as sits down 80 mins late...