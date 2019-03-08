Марсело прокомментировал слухи о его уходе из Реала

Защитник Королевского клуба утверждает, что Мадрид - его дом.

В последние дни появились слухи о скором уходе защитника Реала Марсело из команды, на которые футболист решил ответить.

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Бразилец на своей страничке в Instagram опубликовал фотографию с тренировки Королевского клуба, под которой написал: "Здесь мой дом".

Ранее сообщалось, что Марсело уже согласовал условия контракта с Ювентусом и летом покинет Реал.