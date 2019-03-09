Боссы Реала убеждают президента клуба назначить на пост главного тренера Лева

Наставник сборной Германии может возглавить мадридский клуб.

После неудач Реала в последнюю неделю все испанские СМИ стали писать о скором увольнении Сантьяго Солари с поста главного тренера, хотя он сам заявил, что не намерен уходить из команды.

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В то же время многие источники сообщают, что Реал уже начал искать кандидатов на эту должность, и самым вероятным называют Жозе Моуринью. Именно на его назначении настаивает президент “сливочных“ Флорентино Перес.

Однако совет директоров клуба пытается уговорить Переса назначить на эту должность главного тренера сборной Германии Йоахима Лева.

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Как сообщает AS, генеральный директор Королевского клуба Хосе Анхель Санчес не поддерживает назначение Моуринью из-за его конфликта с Рамосом, Бензема и Марсело, который может сказаться на игре команды.

Именно поэтому Санчес предложил кандидатуру Лева, однако Перес не хочет никого слушать и настаивает на назначении Моуринью.

Ранее сообщалось, что президент Реала Флорентино Перес поссорился с капитаном команды Серхио Рамосом, который решил покинуть клуб. Позже они провели встречу за закрытыми дверями, где обсудили сложившуюся ситуацию.