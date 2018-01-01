Вальверде: В будущем Барселону может возглавить женщина

Наставник каталонцев рассказал о роли женщин в современном футболе.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде в Международный женский день поделился мнением о развитии женского футбола.

"Могу сказать, что футбольный мир движется вперед большими шагами. Женщины играют все большую роль в современном футболе. Женский футбол совершил огромный прогресс, и есть наглядные примеры чего он достиг в последнее время.

В мужском футболе мы можем также наблюдать все больше женского присутствия. Со временем вполне возможно, что женщина возглавит и Барселону, - цитирует Вальверде Goal.com.

Напомним, Барселона возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 60 очков.

Отметим, что в середине февраля Вальверде продлил контракт с каталонским клубом.