Тренер Леганеса: Надеюсь, матч с Атлетико станет лучшим для Лунина

Украинец заменит дисквалифицированного Ивана Куэльяра.

Главный тренер Леганеса Маурисио Пеллегрино поделился ожиданиями от предстоящей встречи 27-го тура чемпионата Испании против Атлетико.

"Я считаю, что те футболисты, которых мы виберем для матча с Атлетико, будут полностью готовы. Лунин? Надеюсь, что этот поединок станет для него лучшим , как и для других игроков, получавших мало игровой практики", - приводит слова Пеллегрино пресс-служба Леганеса.

Напомним, основной вратарь команды Иван Куэльяр получил желтую карточку в поединке с Леванте (1:0) и пропустит матч против "матрасников".

Напомним 20-летний голкипер выступает за Леганес на правах аренды из мадридского Реала. В текущем сезоне Лунин сыграл 4 матча за испанскую команду, два из которых в Ла Лиге.

Матч Атлетико – Леганес состоится в Мадриде 9 марта в 17.15 по киевскому времени.

Отметим, что в составе Леганеса играет еще один украинец. Защитник Василий Кравец 4 марта помог своей команде выиграть у Леванте, сыграв полный матч.