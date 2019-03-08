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Реал готов купить Неймара за 350 млн евро - СМИ

Комментариев: 3
Боссы мадридского клуба хотят побить мировой трансферный рекорд.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар может сменить клубную прописку уже этим летом. Как сообщает The Sun, в услугах бразильца заинтересован мадридский Реал.

Руководители “королевского клуба“ уже контактировали с представителями Неймара и уведомили его о своих намерениях.

Источник утверджает, что мадридский клуб готов заплатить за форварда 350 млн евро. Самому Неймару Реал предложит зарплату в размере 44 млн евро за сезон. В этом случае он станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Напомним, что Неймар является самым дорогим футболистом в истории. Летом 2017 года он перешел в ПСЖ из Барселоны за рекордные 222 миллиона евро.

В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за парижский клуб во всех турнирах, забив при этом 20 мячей и отдав 11 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Неймар с матами обратился к арбитрам матча ПСЖ - Манчестер Юнайтед, после которого парижане покинули Лигу чемпионов.

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Теги: ПСЖ, Реал, Неймар, Испания
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Комментариев (3)
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Антибес    08.03.2019, 20:31
Оценка:  0
Антибес
Неймара нужно поздравлять ежегодно с 8-м марта,а не покупать его за шальное бабло.
гость  (аноним)  08.03.2019, 20:28
Оценка:  0
гость
Больные люди . Это не поможет Реалу
гость  (аноним)  08.03.2019, 20:08
Оценка:  0
гость
Мир окончательно еб@нулся.
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