Рамос за закрытыми дверями обсудил с Пересом их серьезный конфликт

При этом неизвестно, сумели ли они достичь какой-либо договоренности.

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос в четверг, 7-го февраля, встретился с президентом клуба Флорентино Пересом.

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На встрече за закрытыми дверями Рамос и Перес обсудили конфликт, который произошел у них после ответного матча с Аяксом в 1/8 финала Лиги чемпионов.

“Встреча футболиста и президента состоялась вечером 7 марта. В ходе беседы они обсудили свой недавний конфликт. При этом, неизвестно, пришли ли они к какой-либо договоренности“, - сообщает AS.

Напомним, после поражения Реала от Аякса Серхио Рамос на повышенных тонах заявил Флорентино Пересу, что покинет клуб, как только ему заплатят.

Ранее сообщалось, что во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов Рамос снимал фильм о себе в VIP-ложе Сантьяго Бернабеу.