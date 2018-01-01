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Рамос за закрытыми дверями обсудил с Пересом их серьезный конфликт

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При этом неизвестно, сумели ли они достичь какой-либо договоренности.
Флорентино Перес и Серхио Рамос
Флорентино Перес и Серхио Рамос
Getty Images

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос в четверг, 7-го февраля, встретился с президентом клуба Флорентино Пересом.

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На встрече за закрытыми дверями Рамос и Перес обсудили конфликт, который произошел у них после ответного матча с Аяксом в 1/8 финала Лиги чемпионов.

“Встреча футболиста и президента состоялась вечером 7 марта. В ходе беседы они обсудили свой недавний конфликт. При этом, неизвестно, пришли ли они к какой-либо договоренности“, - сообщает AS.

Напомним, после поражения Реала от Аякса Серхио Рамос на повышенных тонах заявил Флорентино Пересу, что покинет клуб, как только ему заплатят.

Ранее сообщалось, что во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов Рамос снимал фильм о себе в VIP-ложе Сантьяго Бернабеу.

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Теги: Серхио Рамос, Флорентино Перес, Реал, Реал Мадрид, конфликт, футбол, вне игры
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