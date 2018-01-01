Рамос поссорился с президентом Реала после вылета команды из Лиги чемпионов

Свидетелями конфликта стали все игроки команды и персонал клуба.

После сенсационного поражения Реала от Аякса (1:4) и вылета мадридцев из Лиги чемпионов в раздевалке “сливочных“ на Сантьяго Бернабеу произошел серьезный конфликт между президентом клуба Флорентино Пересом и капитаном команды Серхио Рамосом.

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Как сообщает AS, Перес выразил недовольство игрокам Реала за их поведение на поле и невыразительную игру. Президент говорил на повышенных тонах и заявил, что футболисты недостаточно отдавались игре и назвал их выступление “позорным“.

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Рамос не выдержал критики функционера и стал говорить в ответ, что именно президент и совет директоров виноваты в этой катастрофе. Во время конфликта капитан Реала сказал: “Вы заплатите мне, и я ухожу. Я отдал все ради этого клуба, испортил свой имидж ради Реала и лично вас“.

Свидетелями ссоры были игроки команды и персонал клуба. Сразу после этого Перес провел встречу с советом директоров Реала, которая затянулась до двух часов ночи. На встрече боссы клуба решили уволить Сантьяго Солари и назначить Жозе Моуринью.

Напомним, капитан Реала Серхио Рамос не принимал участия в ответном матче против Аякса из-за дисквалификации.

В первом матче с амстердамским клубом при счете 2:1 в пользу “сливочных“ Рамос специально заработал желтую карточку, чтобы “обнулиться“ перед поединками 1/4 финала. За умышленность своего действия УЕФА наказал футболиста двумя матчами дисквалификации.

Многие фанаты в Сети назвали поражение Реала закономерным наказанием за поступок Рамоса.

Ранее сообщалось, что Серхио Рамос во время матча с Аяксом снимал фильм о себе в VIP-ложе Сантьяго Бернабеу.