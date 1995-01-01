Экс-игрок Барселоны затроллил Реал оригинальной фотографией

Христо Стоичков своеобразно поглумился над неудачами мадридского Реала.

Легендарный игрок сборной Болгарии Христо Стоичков, который в прошлом выступал за каталонскую Барселону, решил подколоть мадридский Реал, принципиального соперника “сине-гранатовых“.

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Как сообщает Mundo Deportivo, после всех неудач “сливочных“, которые произошли с клубом за одну неделю на Сантьяго Бернабеу, Стоичков сделал оригинальную фотографию. На снимке экс-футболист держит надгробие с изображением эмблемы Реала и надписью “R.I.P.“.

😳⚰️ La última de Stoichkov: Aparece con una lápida con el escudo del Madrid https://t.co/ers6Q4ozYv pic.twitter.com/bJ6UkSsCZn — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 6 марта 2019 г.

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Отметим, что Стоичков выступал в Барселоне в период с 1990 по 1995 годы, а также с 1996 по 1998 год. Вместе с клубом болгарин выиграл Кубок чемпионов и Кубок кубков УЕФА, дважды стал обладателем Суперкубка УЕФА и четыре раза выиграл чемпионат Испании.

В 1994 году Стоичков получил Золотой мяч как лучший футболист Европы, а на чемпионате мира-1994 вместе с Олегом Саленко стал лучшим бомбардиром.

Напомним, всего за одну неделю мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу потерпел три сокрушительных поражения и прекратил борьбу за трофеи в этом сезоне.

Вначале “сливочные“ крупно уступили Барселоне в полуфинале Кубка Испании (0:3) и покинули турнир. После этого команда минимально уступила все тем же “сине-гранатовым“ в рамках Ла Лиги (0:1), и теперь каталонцы оторвались от Реала на 12 очков в турнирной таблице чемпионата.

Финальной точкой в текущем сезоне стало поражение от Аякса со счетом 1:4 и вылет из Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Реал - Аякс.

Ранее сообщалось, что главный тренер Реала Сантьяго Солари не собирается уходить из команды, однако, по информации СМИ, в ближайшие дни его уволят и назначат Жозе Моуринью.