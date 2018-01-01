Моуринью может возглавить Реал до ближайшего матча команды в Ла Лиге - СМИ

Мадридский клуб ведет активные переговоры с португальским специалистом.

Руководство Реала хочет в ближайшие дни отправить в отставку главного тренера команды Сантьяго Солари и назначить на этот пост португальского специалиста Жозе Моуринью.

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Как сообщает AS, “сливочные“ уже начали переговоры с агентом португальца Жорже Мендешем, и надеются объявить о назначении до матча 27-го тура чемпионата Испании против Вальядолида, который состоится в воскресенье, 10-го марта.

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Источник отмечает, что встреча с Мендешем состоялась в среду, 6-го марта, однако сам Моуринью не уверен в том, что ему необходимо принимать предложение Королевского клуба. У португальца сложные отношения с некоторыми игроками команды и руководителями клуба.

Впрочем, если Реал позволит Моуринью полностью управлять составом команды и влиять на трансферную политику клуба, то он будет готов занять должность.

Напомним, Сантьяго Солари попал в неприятную ситуацию после того, как Реал за одну неделю прекратил борьбу сразу за три трофея в текущем сезоне.

Вначале “сливочные“ крупно уступили Барселоне в полуфинале Кубка Испании (0:3) и покинули турнир.

После этого команда минимально уступила все тем же “сине-гранатовым“ в рамках Ла Лиги (0:1), и теперь каталонцы оторвались от Реала на 12 очков в турнирной таблице чемпионата. Впрочем, в Реале считают, что клуб может бороться за второе место в чемпионате.

Финальной точкой в текущем сезоне стало поражение от Аякса со счетом 1:4 и вылет из Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Реал - Аякс.

Ранее сообщалось, что главный тренер Реала Сантьяго Солари не собирается уходить из команды после последних крупных поражений.