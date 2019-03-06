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Солари не собирается уходить из Реала после поражения от Аякса

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Фактически, мадридский клуб завершил сезон уже в начале марта.
Сантьяго Солари
Сантьяго Солари
Getty Images

Сезон для мадридского Реала всего за одну неделю закончился - вначале “сливочные“ вылетели из Кубка Испании, потом проиграли Барселоне в Ла Лиге, отстав от них на 12 очков в турнирной таблице, а финальной точкой в неудачах стал вылет из Лиги чемпионов.

Однако наставник мадридского клуба Сантьяго Солари не собирается уходить из команды и обещает, что клуб вернется еще сильнее.

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“Мы испытываем невыносимую боль, Нам очень обидно за наших болельщиков, которые даже в тяжелые времена нас поддерживают. Мы сделали все, что в наших силах, но не получилось выиграть. У нас тяжелый сезон, но мы здесь для того, чтобы показать характер.

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Сейчас нам нужно быть спокойными в этот непростой момент. Реал больше, чем игрок или тренер, этот клуб всегда возвращается еще сильнее. Нам грустно, но нужно работать. Я пришел в эту команду не для того, чтобы сдаться“, - приводит слова Солари Marca.

Напомним, Реал проиграл Аяксу со счетом 1:4 и вылетел из Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор поединка Реал - Аякс.

Отметим, что на прошлой неделе “сливочные“ потерпели еще два серьезных поражения на Сантьяго Бернабеу от Барселоны - уступили со счетом 0:3 в полуфинале Кубка Испании, а потом минимально проиграли в Ла Лиге.

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Теги: Сантьяго Солари, Реал, Реал Мадрид, Лига Чемпионов, Кубок Испании по футболу, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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Комментариев (2)
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    06.03.2019, 10:29
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