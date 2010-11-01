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Моуринью назвал условия своего возвращения в Реал

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Специалисту нужна полная свобода действий в отношении состава команды.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Португальский тренер Жозе Моуринью в скором времени может вновь стать у руля мадридского Реала, однако для того, чтобы вернуться в команду, специалист требует выполнить некоторые условия.

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По информации El Chiringuito, Моуринью хочет получить гарантии того, что ему позволят произвести чистку состава команды. Также он надеется, что “сливочные“ предоставят ему полный контроль над трансферами и подбором новых игроков.

Напомним, Моуринью возглавлял Реал в 2010-2013 годах. За это время он выиграл с клубом три трофея - Чемпионат Испании (сезон 2011/12), Суперкубок Испании (2012) и Кубок Испании (2010/11).

Последним местом работы португальца был Манчестер Юнайтед, однако в декабре 2018 года он был уволен. После этого появились первые слухи о его возвращении в Реал, а также сообщалось, что стороны уже провели первые переговоры.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью хочет работать в клубе, где тренер является важной частью.

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Теги: Жозе Моуринью, Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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