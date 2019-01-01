Месси вознаградил себя за две победы над Реалом, отправившись на горнолыжный курорт
Лидер Барселоны Лионель Месси решил вознаградить себя за два успешных матча против Реала и отправится на небольшой отдых на горнолыжный курорт.
Как сообщает Daily Mail, аргентинец отправился в Ла-Молина - популярный горнолыжный курорт в Пиренейских горах на северо-востоке Испании.
Поехал отдыхать Месси со своей супругой Антонеллой Рокуццо.
Также пара взяла с собой своих сыновей - Тьяго, Матео и Чиро.
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Месси отлично провел время в обществе родных и немного отдохнул после насыщенной прошлой недели. Впереди у него матч за Суперкубок Каталонии против Жироны, который состоится в среду, 6-го марта.
Напомним, на прошлой неделе Барселона дважды обыграла Реал на Сантьяго Бернабеу - вначале разгромила “сливочных“ со счетом 3:0 и вышла в финал Кубка Испании, а потом минимально выиграла в рамках Ла Лиги, увеличив преимущество в турнирной таблице.
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