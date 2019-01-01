Месси вознаградил себя за две победы над Реалом, отправившись на горнолыжный курорт

Лионель Месси был замечен на горнолыжном курорте на северо-востоке Испании вместе со своей супругой и тремя детьми.

Лидер Барселоны Лионель Месси решил вознаградить себя за два успешных матча против Реала и отправится на небольшой отдых на горнолыжный курорт.

Как сообщает Daily Mail, аргентинец отправился в Ла-Молина - популярный горнолыжный курорт в Пиренейских горах на северо-востоке Испании.

Лионель Месси с сыном dailymail.co.uk

Поехал отдыхать Месси со своей супругой Антонеллой Рокуццо.

Лионель Месси и Антонелла Рокуццо dailymail.co.uk

Также пара взяла с собой своих сыновей - Тьяго, Матео и Чиро.

Антонелла Рокуццо с детьми dailymail.co.uk

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Месси отлично провел время в обществе родных и немного отдохнул после насыщенной прошлой недели. Впереди у него матч за Суперкубок Каталонии против Жироны, который состоится в среду, 6-го марта.

Семья Лионеля Месси на отдыхе dailymail.co.uk

Напомним, на прошлой неделе Барселона дважды обыграла Реал на Сантьяго Бернабеу - вначале разгромила “сливочных“ со счетом 3:0 и вышла в финал Кубка Испании, а потом минимально выиграла в рамках Ла Лиги, увеличив преимущество в турнирной таблице.