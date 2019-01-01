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Кравец стал одним из героев матча против Леванте

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Украинский футболист получил вторую лучшую оценку.
Василий Кравец (слева)
Василий Кравец (слева)
twitter.com/CDLeganes

Защитник Леганеса Василий Кравец помог своей команде в матче 26-ого тура Ла Лиги минимально переиграть Леванте (1:0).

От авторитетного издания Whoscored украинец получил оценку 7.8 - второй результат в матче. Выше оценили только автора победного гола Оскара Родригеса - 8.0.

За 90 минут, проведенных на поле, Кравец отдал 20 передач с точностью 80%, совершил две удачных обводки, трижды выиграл верховую борьбу. Кравец четыре раза вступил в отбор мяча и выиграл 100% этой борьбы.

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Теги: футбол, Ла Лига, Василий Кравец, Леганес, Леванте
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Источник: WhoScored

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