Кравец стал одним из героев матча против Леванте

Украинский футболист получил вторую лучшую оценку.

Защитник Леганеса Василий Кравец помог своей команде в матче 26-ого тура Ла Лиги минимально переиграть Леванте (1:0).

От авторитетного издания Whoscored украинец получил оценку 7.8 - второй результат в матче. Выше оценили только автора победного гола Оскара Родригеса - 8.0.

За 90 минут, проведенных на поле, Кравец отдал 20 передач с точностью 80%, совершил две удачных обводки, трижды выиграл верховую борьбу. Кравец четыре раза вступил в отбор мяча и выиграл 100% этой борьбы.