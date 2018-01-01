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Лунин может сыграть против Атлетико

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У основного гокипера команды Ивана Куэльяра перебор желтых карточек.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
www.cdleganes.com

В матче 27-го тура Ла Лиги Леганес минимально победил Леванте (1:0).

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Во время поединка основной вратарь хозяев Иван Куэльяр получил желтую карточку, которая стала для него пятой в этом сезоне. Согласно регламенту турнира, испанец пропустит матч против мадридского Атлетико.

Андрей Лунин, который является вторым голкипером команды, вероятнее всего, займет место в воротах в этом матче.

В этом сезоне Лунин сыграл за Леганес четыре матча, два из которых в Ла Лиге.

Поединок Атлетико - Леганес состоится в субботу, 9 марта.

Ранее сообщалось, что конкурент Лунина в Леганесе покинет команду.

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Теги: футбол, Андрей Лунин, Иван Куэльяр, Леганес
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