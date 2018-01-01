Агент Бэйла: Болельщикам Реала должно быть стыдно за свое поведение
Джонатан Барнетт заступился за своего клиента.
Агент форварда Реала Гарета Бэйла Джонатан Барнетт отреагировал на критику болельщиков "сливочных" в адрес валлийского футболиста.
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"Нынешнее поколение фанатов Реала будет долгие годы говорить о голах Гарета. Честно говоря, им должно быть стыдно за себя. Гарет заслуживает величайшего уважения. То, как фанаты Реала относились к нему - это просто позор", - приводит слова Барнетта Sky Sports.
Напомним, фанаты Реала освистали Бэйла во время Эль-Класико.
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