Модрич: Найти замену Роналду практически невозможно

Хорватский футболист отметил, что главной проблемой клуба является отсутствие голов.

Полузащитник Реала Лука Модрич признался, что клубу тяжело без нападающего Криштиану Роналду.

“Криштиану из тех игроков, которых будет не хватать любой команде. Найти ему замену практически невозможно.

Конечно, нам его не хватает, учитывая, сколько всего он сделал для клуба. Команда пытается разделить его нагрузку между другими игроками, но это очень непросто.

Криштиану забивал по 50 голов, и другого футболиста на его место найти никто не сможет. Кто-то должен выходить вперед и забивать пусть не 50, но 15-20, или даже 10 голов. Этого нам не хватает. В этом сезоне нашей главной проблемой стали голы“, - цитирует хорвата Yahoo! Sports.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич продлил контракт с Реалом до 2021 года.