Во время Эль-Класико защитник Реала назвал Суареса уродцем, а Месси - блохой

В Испании расшифровали слова защитника Реала Серхио Регилона, которые он адресовал игрокам Барселоны во время Эль-Класико, сообщает AS.

Обращаясь к уругвайцу, Серхио сказал: "Не трогай меня, не трогай меня. Ты уродлив, ты уродлив".

Затем на помощь Суаресу пришел Месси, но Регилон ответил и аргентинцу: "Что ты говоришь? Что тебя раздражает, блоха? Что, что с тобой происходит?" - надерзил 22-летний футболист.

Кроме того, в одном из моментов Регилон назвал Суареса кроликом.

