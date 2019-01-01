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Во время Эль-Класико защитник Реала назвал Суареса уродцем, а Месси - блохой

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Серхио Регилон вступил в словесную перепалку с футболистами Барселоны.
Серхио Регилон
Серхио Регилон
Getty Images

В Испании расшифровали слова защитника Реала Серхио Регилона, которые он адресовал игрокам Барселоны во время Эль-Класико, сообщает AS.

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Обращаясь к уругвайцу, Серхио сказал: "Не трогай меня, не трогай меня. Ты уродлив, ты уродлив".

Затем на помощь Суаресу пришел Месси, но Регилон ответил и аргентинцу: "Что ты говоришь? Что тебя раздражает, блоха? Что, что с тобой происходит?" - надерзил 22-летний футболист.

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Кроме того, в одном из моментов Регилон назвал Суареса кроликом.

Напомним, Барселона минимально обыграла Реал в 26-м туре чемпионата Испании.

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Теги: футбол, Эль-Класико, Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Регилон
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Источник: as.com

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