Бэйл бросил Реал, покинув Сантьяго Бернабеу до окончания матча с Барселоной

Поведение валлийского футболиста вызвало недовольство со стороны игроков Реала.

В матче 26-го тура чемпионата Испании между Реалом и Барселоной наставник “сливочных“ Сантьяго Солари выпустил в стартовом составе валлийского игрока Гарета Бэйла.

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По информации Marca, такое решение тренера вызвало недовольство со стороны других игроков Королевского клуба. К тому же, Бэйл неудачно провел встречу и был заменен на 61-й минуте, после чего футболист покинул стадион, не дожидаясь финального свистка.

Источник утверждает, что игроки Реала с непониманием отнеслись к поступку Гарета, и посчитали это признаком того, что он не хочет поддерживать команду в трудную минуту.

В текущем сезоне 29-летний валлиец отыграл 33 матча в составе Реала, в которых забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.

Напомним, Реал уступил Барселоне со счетом 1:0. Смотрите видео гола и обзор этого поединка.

Отметим, что фанаты Королевского клуба освистали Гарета Бэйла во время Эль-Класико.

Стоит сказать, что у Бэйла тяжелый период в Реале - он едва не получил дисквалификацию на длительный срок за то, что он отпраздновал гол неприличным жестом. После этого появились слухи о его конфликте с командой, которые он подтвердил своим отказом праздновать гол, отмахнувшись от Лукаса Васкеса.

Позже Бэйл выразил недовольство высказываниями своих товарищей по команде о нем, а в СМИ появилась информация, что Реал избавится от валлийца ближайшим летом.