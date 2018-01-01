Фанаты Реала освистали Бэйла во время Эль-Класико

Валлиец покидал поле под свист болельщиков своего клуба.

Полузащитник Реала Гарет Бэйл переживает непростой период в мадридском клубе. Возможно, даже худший после своего появления в Испании.

Недавно его едва не дисквалифицировали на длительный срок за то, что он отпраздновал гол неприличным жестом. После этого заговорили о конфликте Бэйла с командой. Слухи усилились после того, как отпраздновал гол сам, отмахнувшись от Васкеса, после чего появилась информация, что Реал продаст Бэйла летом.

В кубковых матчах с Барселоной Бэйлу места в стартовом составе не нашлось, но в субботу в чемпионате он получил свой час, правда его не использовал и был заменен. Уступающего Марко Асенсио место на поле Бэйла трибуны Сантьяго Бернабеу провожали свистом.