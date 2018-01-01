Реал - Барселона: 0:1 видео обзор матча
В рамках 26-го тура чемпионата Испании по футболу состоялось 242-е Эль-Класико на Сантьяго Бернабеу, в котором Барселона одолела мадридский Реал.
Единственный гол в матче на 26 минуте забил полузащитник каталонской команды Иван Ракитич, которому ассистировал Серхи Роберто.
Смотрите видеообзор этого поединка.
Реал — Барселона 0:1
Гол: Ракитич, 26
Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Регилон — Модрич, Каземиро (Иско, 76), Кроос (Вальверде, 55) — Бэйл (Асенсио, 61), Бензема, Винисиус
Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Ленгле, Альба — Ракитич, Бускетс (Семеду, 90+2), Артур (Видаль, 71) — Месси, Суарес, Дембеле (Коутиньо, 78)
Предупреждения: Рамос, Асенсио, Карвахаль — Бускетс, Ленгле
Барселона с 60 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, а Реал расположился на третьей строчке, имея в активе 48 очков.
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