Барселона в гостях без особых проблем обыграла мадридский Реал

"Блаугранас" второй раз за неделю выиграли у "сливочных" на Сантьяго Бернабеу.

В рамках 26-го тура чемпионата Испании по футболу состоялось 242-е Эль-Класико на Сантьяго Бернабеу, в котором Барселона одолела мадридский Реал.

Команды подходили к матчу без серьезных кадровых проблем. И "сливочные", и "блаугранас" вышли играть с расстановкой 4-3-3.

Обслуживал матч двух грандов испанского футбола Альберто Ундиано Мальенко.

После стартового свистка уроженца Памплоны хозяева тут же ринулись вперед: Тони Кроос прорывался к воротам Тер Штегена, но прям перед штрафной площадью немца сбил Бускетс, получив первую желтую карточку на 2-й минуте. К мячу подошел Бейл, однако он пробил выше ворот. Барса быстро ответила своим моментом: Каземиро обрезался, после чего Месси подхватил мяч и отдал в разрез на набегающего Суареса, однако Варан был первый на мяче.

После этого команды обменялись несколькими ударами: сначала Варан после прострела от Жуниора с разворота бил по воротам, но удар заблокировал Ленгле, а затем Суарес решил испытать Куртуа, однако сам угодил в офсайд.

Первый же действительно опасный эпизод возник на 19-й минуте: Капитан Барсы сыграл в стенку с Суаресом и выбежал на очное свидание с Тибо, после чего перекинул бельгийца, но мяч полетел мимо ворот. Спустя три минуты нынешний обладатель Золотого мяча ответил своим ударом: с линии штрафной площади Модрич плотно бил в створ, но Пике в подкате заблокировал мяч.

На 26-й минуте Ракитич, посмотрев на удар тот удар Месси, решил исправить ошибку капитана: Серхи Роберто одним пасом отрезал всю оборону "Королевского клуба", после чего Иван выбежал 1 на 1 с Куртуа и перекинул его, но уже удачно и мяч уверенно поскакал в ворота - 0:1.

Столичная команда тут же понеслась сокращать отставание в счете, но на полноценный момент наиграть не смогла. Ничего опаснее дальнего удара Регилона и паса Модрича фанаты Реала не увидели, зато кое-что создала Барселона! На 39-й минуте Ракитич сделал передачу на "девятку", после чего Луис хлестко ударил в створ ворот, однако Куртуа красиво сложился и перевел мяч за лицевую линию ворот.

Во втором тайме подопечные Солари вновь активно побежали в атаку, однако чуть не получили второй гол в свои ворота: Карвахаль нелепейшим образом обрезался, выведя Суареса 1 на 1 с Куртуа, форвард не смог обыграть бельгийского голкипера, а затем и вовсе потерял мяч, отдав неточный пас на Месси.

Реал продолжал активно прессинговать гостей и это дало свои плоды: автор первого гола сделал неточный пас в собственной штрафной, что привело к удару Винисиуса, но тот снова не реализовал свой момент - Ленгле заблокировал удар.

Затем последовало два момента от Барселоны: сперва Лео пробивал в район дальней штанги, однако по воротам он не попал, да и из одноклубников никого там не оказалось. Затем Месси вывел на ударную позицию Дембеле, тот тоже послал мяч немного правее штанги.

Под занавес матча мадридцы пытались организовать хоть сколько-нибудь опасную атаку на владения Тер Штегена, но либо Винисиус транжирил моменты один за одним, либо мяч летел прямо во вратаря или кто-то из защитников блокировал мяч.

В компенсированное время Месси мог в своем 41-м Класико отличиться голом: Лионель с линии штрафной площади наносил опасный обводящий удар, но мяч просвистел в нескольких сантиметрах от штанги.

Каталонцы набрали 60 очков и продолжают лидировать в Ла Лиге, а Реал с 48 очками продолжает удерживать третье место. Видимо, с чемпионскими амбициями "сливочные" распрощаются и сосредоточатся на Лиге чемпионов.

В следующем туре Барселона на Камп Ноу примет Райо Вальекано, а Реал сыграет на выезде с Вальядолидом.

Реал — Барселона 0:1

Гол: Ракитич, 26

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Регилон — Модрич, Каземиро (Иско, 76), Кроос (Вальверде, 55) — Бэйл (Асенсио, 61), Бензема, Винисиус

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Ленгле, Альба — Ракитич, Бускетс (Семеду, 90+2), Артур (Видаль, 71) — Месси, Суарес, Дембеле (Коутиньо, 78)

Предупреждения: Рамос, Асенсио, Карвахаль — Бускетс, Ленгле