Рамос вышел на первое место по количеству проведенных Класико

В эти минуты Реал играет против Барселоны в чемпионате Испании.

Защитник мадридского клуба Серхио Рамос проводит свой 42-й поединок против каталонцев во всех турнирах.

Таким образом, он вышел на первое место по сыгранным матчам и теперь делит лидерство с экс-игроками мадридцев Маноло Санчисом и Франсиско Хенто и бывшим хавбеком каталонцев Хави.

Стоит отметить, что Месси проводит 41-е класико. Замыкает тройку еще бывший полузащитник Барселоны – Андрес Иньеста.

Players who played more times 'El Clásico'

42 Gento,Sanchis,Xavi & S. RAMOS (starting lineup)

41 MESSI (starting lineup)

38 Iniesta

37 Casillas,Hierro,Raúl & BUSQUETS (starting lineup)

35 Santillana

34 Míchel & PIQUÉ (at the starting lineup)

32 Puyol & BENZEMA (starting lineup) pic.twitter.com/fKi3UCfthc