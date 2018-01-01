Реал - Барселона: видео онлайн трансляция матча Ла Лиги

Центральным матчем 26-го тура чемпионата Испании является противостояние Реала и Барселоны.

Реал - Барселона: видео онлайн трансляция Getty Images

Мадридский Реал в субботу, 2-го марта, примет на Сантьяго Бернабеу каталонскую Барселону в рамках 26-го тура чемпионата Испании.

И "сливочные", и "сине-гранатовые" уже огласили свои заявки на Эль-Класико. Стоит отметить, что букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям.

Жители Украины смогут следить за самым ярким противостоянием испанских грандов в видео онлайн трансляции, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.