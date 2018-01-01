Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Рамос, Марсело и Бэйл - в заявке Реала на матч против Барселоны

Комментариев: 0
Мадридский Реал заявил сильнейший состав на матч против принципиального соперника.
Реал объявил заявку на Эль-Класико
Реал объявил заявку на Эль-Класико
realmadrid.com

Реал опубликовал заявку на матч 26-го тура чемпионата Испании против каталонской Барселоны.

Читай также: Вальверде: Мы не думаем о том, что предстоящий матч значит для Реала

Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, в состав команды были включены самые сильные игроки команды. В список из 21-го футболиста также попал капитан Реала Серхио Рамос, который мог пропустить Эль-Класико из-за мышечного повреждения.

Вратари: Кейлор Навас, Тибо Куртуа, Люка Зидан;

Защитники: Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Серхио Регилон;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Марко Асенсио, Иско, Дани Себальос;

Нападающие: Мариано, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор. 

Смотрит также заявку Барселоны на Эль-Класико.

Напомним, матч Реал - Барселона состоится в Мадриде на Сантьяго Бернабеу в субботу, 2-го марта. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что букмекеры отдают минимальное предпочтение Барселоне в этом Эль-Класико. 

Поделись:
Теги: Реал, Реал Мадрид, заявка, заявка на матч, Барселона, Эль-Класико, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь