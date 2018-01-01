Рамос, Марсело и Бэйл - в заявке Реала на матч против Барселоны

Мадридский Реал заявил сильнейший состав на матч против принципиального соперника.

Реал опубликовал заявку на матч 26-го тура чемпионата Испании против каталонской Барселоны.

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Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, в состав команды были включены самые сильные игроки команды. В список из 21-го футболиста также попал капитан Реала Серхио Рамос, который мог пропустить Эль-Класико из-за мышечного повреждения.

Вратари: Кейлор Навас, Тибо Куртуа, Люка Зидан;

Защитники: Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Серхио Регилон;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Марко Асенсио, Иско, Дани Себальос;

Нападающие: Мариано, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.

Смотрит также заявку Барселоны на Эль-Класико.

Напомним, матч Реал - Барселона состоится в Мадриде на Сантьяго Бернабеу в субботу, 2-го марта. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что букмекеры отдают минимальное предпочтение Барселоне в этом Эль-Класико.