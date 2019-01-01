В Испании состоится очередное Эль-Класико.

Барселона огласила заявку на матч против Реала Getty Images

В субботу, 2-го марта, в центральном матче 26-го тура чемпионата Испании встретятся два принципиальных соперника - мадридский Реал и каталонская Барселона.

“Сине-гранатовые“ на своем официальном сайте огласили заявку на Эль-Классико, в которую попали 19 футболистов:

Вратари: Марк-Андре Тер Штеген, Яспер Силлессен;

Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самуэль Юмтити, Джейсон Мурильо;

Полузащитники: Иван Ракитич, Филиппе Коутиньо, Артур Рамос, Серхио Бускетс, Малком, Серхи Роберто, Усман Дембеле, Карлос Аленья, Артуро Видаль;

Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси.

Букмекеры отдают минимальное предпочтение Барселоне в очередном Эль-Класико. В турнирной таблице каталонцы уверенно удерживают лидерство с 57-ю очками, а мадридцы находятся на 3-й строчке с 48-ю очками.

Напомним, матч Реал - Барселона состоится в Мадриде на Сантьяго Бернабеу в субботу, 2-го марта. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.