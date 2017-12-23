Реал - Барселона: онлайн трансляция матча чемпионата Испании

Вашему вниманию онлайн трансляция матча 26-го тура Ла Лиги Реал - Барселона.

Всех фанатов испанского футбола ожидает очередное Эль-Класико - мадридский Реал и каталонская Барселона сыграют центральный матч 26-го тура Ла Лиги. Встреча пройдет в Мадриде на Сантьяго Бернабеу. Начало встречи в 21:45.

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Этот поединок будет уже вторым противостоянием испанских грандов за неделю, однако абсолютно иная мотивация команд. “Сливочные“ в преддверии матча Кубка Испании имели небольшое преимущество после выездной ничьей, что априори заставляло каталонцев атаковать. В чемпионате Испании же “сине-гранатовые“ являются безоговорочным лидером, выигрывая у Реала 9 очков.

В полуфинале Кубка Короля Реал прекрасно показал себя, однако не сумел реализовать ни одной из своих возможностей, в то время как Барселона использовала все шансы и разгромила соперника со счетом 3:0. Да и в первом круче чемпионата “сине-гранатовые“ уничтожили Королевский клуб со счетом 5:1

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Таким образом, Реалу есть за что мстить - два крупных поражения от принципиального соперника в течение сезона заставят “сливочных“ попытаться выиграть встречу. В то же время букмекеры отдают минимальное преимущество Барселоне. Так, в конторе Pari-match, ставки на победу “сине-гранатовых“ принимают с коэффициентом 2.55, а на успех “сливочных“ можно поставить с коэффициентом 2.70. Ничью здесь оценили в 3.75.

Стоит отметить, что за всю историю Эль-Класико обе команды выигрывали по 95 раз, так что каталонцы попытаются обыграть Реал в “личном зачете“ и впервые за 87 лет выйти вперед по очным встречам.

К тому же, “сине-гранатовым“ на следующей недели можно будет отдохнуть, а вот Реал ждет матч против Аякса в Лиге чемпионов, поэтому в сегодняшнем поединке команда может поберечь силы.

Последние игры Реала:

27.02.19 Реал Мадрид - Барселона - 0:3

24.02.19 Леванте – Реал Мадрид – 1:2

17.02.19 Реал Мадрид – Жирона – 1:2

13.02.19 Аякс – Реал Мадрид – 1:2

09.02.19 Атлетико – Реал Мадрид – 1:3

Последние игры Барселоны:

27.02.19 Реал Мадрид - Барселона - 0:3

23.02. Севилья – Барселона – 2:4

19.02.19 Лион – Барселона – 0:0

16.02.19 Барселона – Вальядолид – 1:0

10.02.19 Атлетик – Барселона – 0:0

Очные встречи:

27.02.19 Реал Мадрид - Барселона - 0:3

06.02.19 Барселона – Реал Мадрид – 1:1

28.10.18 Барселона – Реал Мадрид – 5:1

06.05.18 Барселона – Реал Мадрид – 2:2

23.12.17 Реал Мадрид – Барселона – 0:3

Начало матча Реал - Барселона 2 марта в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости.