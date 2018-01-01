Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Вальверде: Мы не думаем о том, что предстоящий матч значит для Реала

Комментариев: 0
Наставник "блаугранас" прокомментировал предстоящий матч против "галактикос".
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Главный тренер каталонской Барселоны Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями накануне поединка с мадридским Реалом, а также оценил шансы своих подопечных на чемпионство.

“Мы лидируем в Примере, но впереди нас ждет еще много матчей. Нельзя говорить о дубле, пока не выиграл первый турнир, а о требле и вспоминать не стоит. Сейчас нам нужно сосредоточиться на чемпионате и показывать хорошие результаты на протяжении всего оставшегося сезона. 

Читай также: Рамос может пропустить матч с Барселоной

Мы не думаем о том, что эта игра значит для мадридского Реала . Думаем, что она значит для нас. Завтрашний матч имеет для моей команды огромное значение. Конечно, нам нужно, чтобы Реал не выиграл, но в чемпионской гонке участвуют и другие команды. Еще ничего не решено, а завтрашний матч не станет определяющим в битве за трофей“, - приводит слова Вальверде Goal.com.

Напомним, матч между Реалом и Барселоной состоится 2 марта в 21:45 по киевскому времени на Сантьяго Бернабеу. Вашему вниманию прогнозы букмекеров на данный поединок.

Поделись:
Теги: Эрнесто Вальверде, Барселона, Реал, Ла Лига, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь