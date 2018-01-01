Вальверде: Мы не думаем о том, что предстоящий матч значит для Реала

Наставник "блаугранас" прокомментировал предстоящий матч против "галактикос".

Главный тренер каталонской Барселоны Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями накануне поединка с мадридским Реалом, а также оценил шансы своих подопечных на чемпионство.

“Мы лидируем в Примере, но впереди нас ждет еще много матчей. Нельзя говорить о дубле, пока не выиграл первый турнир, а о требле и вспоминать не стоит. Сейчас нам нужно сосредоточиться на чемпионате и показывать хорошие результаты на протяжении всего оставшегося сезона.

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Мы не думаем о том, что эта игра значит для мадридского Реала . Думаем, что она значит для нас. Завтрашний матч имеет для моей команды огромное значение. Конечно, нам нужно, чтобы Реал не выиграл, но в чемпионской гонке участвуют и другие команды. Еще ничего не решено, а завтрашний матч не станет определяющим в битве за трофей“, - приводит слова Вальверде Goal.com.

Напомним, матч между Реалом и Барселоной состоится 2 марта в 21:45 по киевскому времени на Сантьяго Бернабеу. Вашему вниманию прогнозы букмекеров на данный поединок.