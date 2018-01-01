Рамос может пропустить матч с Барселоной

Участие центрального защитника Реала в Эль Класико под вопросом.

Капитан мадридского Реала и национальной сборной Испании Серхио Рамос рискует не сыграть в матче 26-го тура чемпионата Испании против каталонской Барселоны, который состоится в субботу 2 марта.

Как сообщает издание Marca, 32-летний защитник получил мышечное повреждение после столкновения со своим одноклубником Каземиро в ответном матче полуфинала Кубка Короля против “сине-гранатовых“.

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Утром в день матча Рамос пройдет медицинское обследование, после чего станет ясно, сможет ли он помочь Королевскому клубу в Эль Класико.

Отметим, что Барселона лидирует в турнирной таблице испанской Примеры, имея в активе 57 очков. Реал занимает третью строчку с 48-ю очками, уступая второе место мадридскому Атлетико.

Напомним, матч между Реалом и Барселоной состоится 2 марта в 21:45 по киевскому времени на Сантьяго Бернабеу. Вашему вниманию прогнозы букмекеров на данный поединок.