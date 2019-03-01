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Месси превратил своих сыновей в Гарри Поттера

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Сыновья Лионеля Месси Тьяго и Матео появились в образе популярного волшебника Гарри Поттера.
Лионель Месси с сыновьями
Лионель Месси с сыновьями
instagram.com/leomessi/

Форвард Барселоны Лионель Месси подготовил своих сыновей Тьяго и Матео к карнавалу, нарядив их в костюмы Гарри Поттера.

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На страничке супруги футболиста Антонеллы Рокуццо в Instagram появились фотографии детей в мантиях Хогвартса, с метлами и волшебными палочками, а также молнией на лбу. А на видео, опубликованного в этом же посте, сын Месси произносит одно из заклинаний.

Впрочем, мантию волшебницы примерила на себя и сама Антонелла, о чем Месси рассказал в Stories в Instagram.

Антонелла Роккуццо
Антонелла Роккуццо
instagram.com/leomessi/

Ранее сообщалось, что Лионель Месси повторил легендарное празднование Пеле.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, Ла Лига, футбол, вне игры, Антонелла Рокуццо, фото, Instagram
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